6 وزراء يتحدثون عن محطة تحويل المخلفات لطاقة: نقلة كبيرة وتحسن البيئة

نشرت وزارة البيئة تقريراً عبر صفحتها الرسمية عبر «الفيسبوك»، حول مشروع أول محطة لتحويل المخلفات الصلبة البلدية إلى طاقة كهربائية التي تم افتتحها بحضور 6 وزراء وهم وزراء: المالية، التنمية المحلية، الكهرباء والطاقة المتجددة، الإنتاج الحربي ومحافظ الجيزة.

تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن المشروع بمثابة ثمرة لرحلة طويلة من الشراكات والقرارات الداعمة للاستثمار في تحويل المخلفات إلى طاقة كهربائية، بالشراكة مع القطاع الخاص بتكلفة قدرها 120 مليون دولار.

وقال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، أن المشروع يساهم في زيادة نصيب مساهمة الطاقات المتجددة، والتحول إلى الطاقة الخضراء النظيفة.

أما عن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، فقال إن مشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة كهربائية، فهو مسار جديد لتعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة في القطاعات ذات الأولوية التنموية والاقتصادية.

تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين

ولفت اللواء محمد صلاح الدين، وزير الإنتاج الحربي، أن سرعة المضي قدماً في تنفيذ هذا المشروع الهام سيساهم في تحسين الأوضاع البيئية والصحية للمواطنين.

وأشار اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن هذا المشروع هو الأول من نوعه في مصر، ويمثل نقله كبيرة في مجال التعامل مع المخلفات البلدية الصلبة.

ونوه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، أن مشروع تحويل المخلفات الصلبة إلى طاقة منح الريادة لمحافظة الجيزة في تعظيم الاستفادة من المخلفات والحد من تراكمها.

بيئة نظيفة للأجيال القادمة

وقال السيد روبرت فالك، الرئيس التنفيذي لشركة Renergy Grop Partners إن المحطة ستعالج حوالي1200 طن من النفايات المنزلية، وتحويلها إلى طاقة كهربائية، بالإضافة إلى مساهمة المشروع في بيئة أكثر نظافة ومستقبل نظيف لأجيالنا القادمة.