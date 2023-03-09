نائب وزير الإسكان يناقش بمنتدى إدارة المرافق معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف

تفقد الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، يرافقه مسؤولو قطاع المرافق، منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية "EFMF"، والذى يُعقد فى نسخته الرابعة بمصر، ويُعد مناسبة لتبادل التجارب الناجحة، في كل ما يتعلق بالحلول المبتكرة والمستدامة، في تنفيذ مشروعات البنية التحتية من مياه الشرب والصرف الصحي بكل صورها، وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في نجاح تحقيق استراتيجيات الوزارة المختلفة.

واستهل الدكتور سيد إسماعيل، ومرافقوه زيارتهم التفقدية للمنتدى، بزيارة جناح شركة المقاولون العرب لإدارة المرافق، حيث ناقش مع قيادات الشركة أحدث النظم المستخدمة لإدارة المرافق والأصول، واستعرض ممثلو الشركة تصميمات أحد مبانيها باستخدام الأساليب الحديثة التي تحافظ علي البيئة، وتُرشد استخدام الطاقة من خلال أنظمة التحكم والاستشعار، والاعتماد على الطاقة الشمسية في توفير الطاقة اللازمة للتشغيل، بجانب مناقشة فكرة معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، الناتجة من الاستهلاك اليومي بالمبني، في ري المساحات الخضراء بالمبني، واستغلال جميع المخلفات اليومية الناتجة، وإعادة استخدامها في مختلف المجالات.

منتدى إدارة المرافق والمنشآت المصرية

كما تفقد نائب وزير الإسكان، مجموعة من أجنحة الشركات المشاركة في المعرض، ومنها جناح شركة الخرافي ناشيونال، حيث عرض مسؤولو الشركة أهم مشروعاتهم المنفذة فيما يخص قطاع المرافق، وحثهم على ضرورة استمرار التواجد في مثل هذه المنتديات لتبادل الخبرات العملية والتطبيقية، وكذا جناح مجموعة التزام لإدارة الأصول، والتي تضم 3 شركات متخصصة ورائدة في مجال التنمية والتطوير العمراني وإدارة الأصول، بهدف تحسين مستوي الخدمات المقدمة وضمان استدامتها، إضافة إلى جناحى شركة إنوفا/فيوليا، وشركة سيدرز كابيتال، حيث عرض ممثلو الشركتين مجموعة من الابتكارات والمهمات التي يمكن استخدامها داخل المباني للحفاظ على البيئة، ومنها أنظمة توفير مياه الشرب من الهواء عن طريق رطوبة الجو، وأنظمة تجميع القمامة وفصلها أوتوماتيكيا، ليتم إعادة استخدام المخلفات داخل المبني، مع توفير أنظمة ووسائل حديثة لاستغلال المخلفات البيولوجية، وإعادة استخدامها لتوفير السماد المطلوب لزراعة المسطحات الخضراء.

إسماعيل يشيد بفكرة المعارض والمنتديات في مجال المرافق

وخلال الزيارة التفقدية، ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع الرئيس التنفيذي للجهاز التنظيمي لمياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، ضرورة تحديث الأكواد المصرية بالتنسيق مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، لتشمل أسس التصميم والمواصفات العامة، التى تختص بأحدث الأساليب المستخدمة لتحسين إدارة المرافق وضمان استدامتها، ومنها إضافة إمكانية فصل مياه الصرف الصحي الرمادية، عن الصرف الصحي الناتج من المبني، وإعادة استخدامها بعد معالجتها في ري المسطحات الخضراء، بهدف ترشيد استهلاك المياه، وذلك طبقاً للاشتراطات البيئية والعالمية المعمول بها في ذات الشأن.

واختتم إسماعيل، جولته بمنتدى إدارة المرافق، بزيارة جناح الشركة المنظمة للمنتدى، حيث أشاد بالقائمين على تنظيم المنتدى والمعرض بنسخته الرابعة، وفكرة إقامة المعارض والمنتديات في مجال المرافق لتبادل الخبرات والوصول إلى أفضل الحلول المستدامة، وتشجيع مشاركة الشركات فيها، وتوسيع دائرة التحالفات فيما بينها، لتقديم أفضل المساهمات في إدارة الأصول وضمان استدامتها.