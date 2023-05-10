مصرع شخص وإصابة 5 في انقلاب «ميكروباص» بالمنيا

لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرين في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي بمحافظة المنيا، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى، وتحرير المحضر اللازم.

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة يتضمن انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الغربي، وتحديدا بالقرب من مدخل مدينة ملوي، أسفر الحادث عن وفيات و مصابين.

نقل جثة و5 مصابين إلى المستشفى

انتقلت سيارات فرع هيئة الإسعاف وقوة من مباحث مركز شرطة ملوي ورجال الحماية المدنية، لموقع البلاغ وتبين مصرع شخص وإصابة 5 آخرين بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات واشتباه ارتجاج وكسور بأنحاء الجسم.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى ملوي العام، لتلقي الرعاية الطبية والعلاجية اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي وقت سابق، لقي أمس شخص مصرعه وأصيب 19 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي الشرقي القديم أمام مدخل قرية الشيخ حسن بمركز مطاي، وتبين وقوع الحادث بسبب السرعة، وجرى نقل المصابين إلي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، وتبين أنهم جميعا يقيمون في مركز بني مزار.