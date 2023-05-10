إصابة 5 أشخاص في حوادث دراجات نارية بالمنيا

أصيب 5 أشخاص، إثر وقوع 3 حوادث دراجات نارية، في أماكن متفرقة بالمنيا، بسبب السرعة، وجرى نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري النيل

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يتضمن انقلاب دراجة بخارية أعلى كوبري النيل العلوي في مدينة المنيا بسبب السرعة، ما أسفر عن إصابة كلا من: عمر محمد أبو العلا 19 عاما، حسام عماد 22 عاما، يقيمان بمدينة المنيا، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقى مدير الأمن بلاغا بانقلاب دراجة بخارية على الطريق الدائري في مركز المنيا، بسبب السرعة ما أسفر عن إصابة كلا من بدر الدين رضا 42 عاما، وابنه 12 عاما، يقيمان بمدينة المنيا، وجرى نقلهما للمستشفى لتلقي العلاج.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارا من عمليات النجدة، باصطدام دراجة نارية بشخص يدعى رزق عبد الباقي، 65 عاما، بطريق قرية طوخ الخيل في غرب مركز المنيا، ومقيم بقرية صفط الخمار، وأصيب باشتباه كسور وارتجاج، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.