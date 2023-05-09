اقرأ غدا في عدد «الوطن».. أبناء وادي النيل في حماية «أم الدنيا»

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- تحركات مصرية «سياسية وإنسانية» في أزمة السودان للحفاظ على الاستقرار وأمن المواطنين

- أبناء «وادي النيل» في حماية «أم الدنيا»

- عودة 7 آلاف مصري و3 آلاف أجنبي وآلاف السودانيين

- مشاورات بين «القاهرة وجوبا» لتثبيت الهدنة ووقف إطلاق النار في السودان

- «السيسي» و«سلفا كير» يبحثان التطورات للحفاظ على الشعب السوداني وسلامة أراضيه

- مصر تدين القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وتحذر من تقويض جهود التهدئة

- «المالية»: تعيين 70 ألف معلم وطبيب وموظف العام المالي المقبل

- «معيط»: زيادة الأجور ومخصّصات التعليم والصحة والدعم.. وتحقيق أكبر فائض أولي متوقّع

الصفحة الثانية

- العائدون من السودان يسجدون شكرا على أرض سفاجا: «تحيا مصر.. والحمد لله على نعمة الوطن»

- سفينة مصرية تقل 466 من المصريين ورعايا الدول الصديقة إلى سفاجا.. وتخصيص 12 أوتوبيسا لنقلهم إلى القاهرة

- «حنفي»: الدولة سخّرت كل الإمكانيات لضمان العودة الآمنة لأبنائها.. و«التضامن» توزع 500 وجبة غذائية وتوفر إقامة للمرضى

- «الصحة»: إرسال 25 طن أدوية لدعم الخدمات الطبية بالسودان

- الفريق أول محمد زكي يستقبل وزير الدفاع العراقي في زيارة رسمية

- الحكومة توقع الإطار الاستراتيجي للشراكة مع «الأمم المتحدة» من أجل التنمية المستدامة «2023 / 2027»

- مباحثات ثنائية لمتابعة تطورات الأوضاع الإقليمية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات

- «مدبولي»: الدولة ملتزمة بتحسين بيئة الأعمال وتبسيط إجراءات الاستثمار وحماية الملكية الفكرية

- «الاستثمار» تفوز بجائزة جذب أفضل مشروع بـ«الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»

- «الزراعة»: إتاحة الدول الكبرى الموارد المالية ضرورة لدعم مواجهة تغيرات المناخ

- «هيبة»: استمرار الإصلاح الاقتصادي يضمن وجود مصر الدائم ضمن الأسواق الأكثر جاذبية للاستثمار

الصفحة الثالثة

- أبناء «وادي النيل» في حماية «أم الدنيا»

- محطات تاريخية في علاقات البلدين

- دعم مصر لاستقلال السودان

- دعم السودان لمصر في الحرب ضد إسرائيل

- تطورات الأزمة السودانية

الصفحة الرابعة

- تحركات مصرية سياسية ودبلوماسية لوقف إطلاق النار ودعم مفاوضات جدة.. وحقن دماء السودانيين

- الرئيس السيسي يبحث سبل حل الأزمة مع مسؤولين عرب وأفارقة ودوليين.. ورسائل من «القاهرة» إلى دول الجوار

- «وحدة الأرض ورفض التدويل».. استراتيجية القيادة السياسية في التعامل مع الأزمة

- «صادق»: التدخلات الخارجية ستطيل أمد الصراع وتؤدي لاندلاع حرب أهلية.. و«البرديسي»: لا بد من وجود السلاح تحت مظلة المؤسسة العسكرية فقط

- جهود استقبال العائدين: إجلاء «بحري وجوي» وخدمات إغاثة وطوارئ على الحدود

- عودة أكثر من 7 آلاف مصري و3 آلاف أجنبي وآلاف السودانيين.. وجسر جوي على مدار 4 أيام

- عيادات متنقلة إلى ميناء أرقين البري لتقديم الخدمات الطبية للحالات المرضية.. و8 سيارات إسعاف للحالات الحرجة

- غرفة عمليات بـ«الخارجية» وخطوط ساخنة لمساعدة المصريين الراغبين في العودة للبلاد على مدار 24 ساعة

الصفحة الخامسة

- سودانيون: «المصريين إخواتنا الجدعان».. وحسن الضيافة خفّف عنا

- أهالى قرى وادي كركر يضربون أروع مثال في الكرم والشهامة للقادمين إلى معبر أرقين الحدودي وفتحوا منازلهم لأشقائهم

- «عبدالله»: لمست الأمان والمودة بين المصريين.. و«منى»: تربطنا صلة نسب وماء النيل.. و«حسن»: «ماقصَّروش معانا حكومة وشعب»

- نواب وسياسيون: موقف القيادة السياسية فى الأزمة حكيم.. ويراعي الأمن القومي

- إشادات دولية بدور «القاهرة» في إجلاء الرعايا الأجانب.. وفتح المعابر للمساعدات

- «فؤاد»: العالم أشاد بجهود مصر المستمرة في الأزمة.. و«قريطم»: نعيش داخل وطن يحمينا

- أمريكا: ندعم مصر لتسهيل الإجلاء.. وبريطانيا: قدمت المساعدات لرعايانا

- «عبدالقوي»: مصر لها دور حقيقي على المستويين الإقليمي والدولي يظهر وقت الشدة

- الأمم المتحدة: نشكر مصر على إبقاء معبر أرقين مفتوحا للمساعدات

- سيبويه يوسف: مصر أعلنت حيادها على أرض الواقع وعدم الانحياز لأي طرف على حساب الآخر

- كاتب سوداني: «القاهرة» لم تترك طريقا للتهدئة إلا سلكته إعلاءً لمصلحة الشعب السوداني

- مصر استقبلت 57 ألف مواطن سوداني وأجلت 4 آلاف أجنبي منذ اندلاع الأزمة

الصفحة السادسة

- «الوطن» ترصد استعدادات القوى السياسية قبل انطلاق الجلسات (10)

- «مجلس الأمناء»: انطلاق الجلسات النقاشية الأسبوع المقبل

- انعقاد 4 جلسات في اليوم الواحد ومدة الجلسة 3 ساعات.. والبداية بقضايا النظام الانتخابي والقضاء على التمييز ودعم حالة حقوق الإنسان بـ«السياسي»

- جلستان لمناقشة برامج الحماية الاجتماعية بين الوضع الراهن وبالتوازي تجرى مناقشة صياغة الخريطة السياحية لمصر ووسائل جذب وتحفيز الاستثمار السياحي

- صالونات «التنسيقية»: «ترمومتر» قياس نبض الشارع ومطالب المواطنين

- «العادلي»: التعليم والصحة أساسيان لبناء المجتمع.. و«مبارك»: استراتيجية وطنية لدعم الثقافة.. و«دويدار»: الصحة النفسية جزء مكمل لنواحي الحياة

الصفحة السابعة

- الأحزاب تستعد لعرض توصياتها في 19 قضية

- «التجمع»: سلمنا رؤوس الموضوعات لأمانة الحوار أبرزها البعد الثقافي والهوية والانتماء ضمن المحور المجتمعي

- «المصريين الأحرار»: الأولوية للاقتصاد لأنه ركيزة أساسية للدولة والشاغل الأساسي للمواطن لتحقيق حياة مستقرة

- «الوفد»: نهتم بالأمان والتنمية وعلى رأسهما ملفات التعليم والصحة وبحث الأزمة الاقتصادية والصناعة والأمن الغذائي

- «صقر»: ندعو لإجراء الانتخابات بالقائمة النسبية وليست المطلقة لإتاحة مساحة كبيرة للمشاركة

- رئيس حزب الاتحاد: نقدم رؤية بديلة لحل أزمة «الحبس الاحتياطي»

- أعددنا مقترحا في المحور الاقتصادي لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض لتوفير عملة صعبة للدولة

- نواب: نسعى لدعم الحياة السياسية بأجندة تشريعية مطروحة على جدول المناقشات

- «محسب»: لجنة الأحزاب تناقش الحياة الديمقراطية في مصر.. و«الطماوي»: «الحقوق السياسية» تتناول الشكل المناسب للنظام الانتخابي

الصفحة الثامنة

- ممنوع الاقتراب أو التصوير.. بعثة الأهلي تطلب سرية التدريبات في تونس.. «متولي» يسافر مع الفريق.. و«توفيق» يبدأ المرحلة الأخيرة من التأهيل

- مفرمة الموسم.. «عبدالشافي» يكتب النهاية في الزمالك.. 8 لاعبين خارج أسوار ميت عقبة.. وتجديد عقد «عواد» بشروط

- «المحاولة الأخيرة».. الترجي يطعن على قرار الحرمان من جماهيره

- «الإخوة الأعداء».. ديربي «ميلانو» يعود للقارة العجوز.. «الروسونيرى» ينتظر عودة المنقذ.. و«إنزاجى» يراهن على الهجوم القاتل