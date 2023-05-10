«هذا الصباح» يبرز عدد «الوطن».. «أبناء وادي النيل في حماية أم الدنيا»

عرض برنامج «هذا الصباح»، تقديم الإعلامية أمل صالح، والمُذاع على قناة extra news، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، بشأن العائدين من السوادن، بعنوان «أبناء وادي النيل في حماية أم الدنيا»، وتقرير آخر بعنوان «العائدون من السودان يسجدون شكرا على أرض سفاجا: تحيا مصر.. والحمد لله على نعمة الوطن»، وملف آخر عن الحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. مصر تتوافق على (روشتة المستقبل)».

السودانيون على أرض مصر ليسوا أجانب

وقالت شيماء البرديني، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة «الوطن»، إنّ عنوان الملف السالف ذكره حقيقي وإنساني وشارح لما يحدث ونشهده، مشيرة إلى أنّ السودانيين على أرض مصر ليسوا أجانب، فهم في بلدهم وأرضهم ومرحب بهم طوال الوقت، حتى تنتهي الأزمة السودانية، متابعة أنّ مصر بالنسبة للسودانيين ليست بلدهم الثانية بل الأول.

الجميع يشيد بجهود مصر

وأضافت «البرديني»، خلال حوارها لبرنامج «هذا الصباح»، تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ كل دول العالم اعترفت بالدور الكبير والإنساني لـ مصر خلال إجلاء المصريين والسودانيين والرعايا الأجانب من السودان.