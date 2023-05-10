مبادرة تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج.. الباقي من الزمن 4 أيام

4 أيام فقط هي الفترة المتبقية للاستفادة والتسجيل بمبادرة «تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج»، وسداد قيمة الوديعة المقررة، وفقًا لأحكام القانون، وسط تأكيدات حكومية أنه ليس هناك نية لتمديد العمل بقانون تيسير استيراد سيارات المصريين بالخارج، مرة أخرى، بعد 14 مايو الجاري.

وأوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن العِبرة في الانضمام للمبادرة، بتاريخ بدء إجراءات تحويل قيمة الوديعة من الخارج خلال موعد أقصاه 14 مايو 2023، وليس بتاريخ وصولها لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري، حتى إن كان الطلب محل مراجعة من البنك أو مصلحة الجمارك، لإصدار الموافقة الاستيرادية الخاصة بالسيارة، وأضاف أنه يجوز للمتقدمين من المصريين المقيمين بالخارج اختيار أي سيارة واستبدالها في أي وقت خلال 5 سنوات، إذ يستمر العمل في تقييم السيارات، وتحديد المبالغ المستحقة الواجب تحويلها طوال الـ5 سنوات.

شحن واستيراد السيارات

وأشار الوزير إلى أنه وفقًا للتعديلات التشريعية الأخيرة، تم مد صلاحية «الموافقة الاستيرادية» لشحن واستيراد السيارات من عام إلى 5 سنوات، وأن الضريبة الجمركية المخفضة سارية طوال فترة صلاحية «الموافقة الاستيرادية»، ويحق للمالك الأول أن يستورد السيارة دون التقيد بسنة الصنع، ويجب على غيره ألا يتجاوز 3 سنوات وقت الإفراج الجمركي، وانتهاء فترة العمل بالمبادرة فى 14 مايو 2023.

وقال وزير المالية إن الأيام القليلة الماضية شهدت إقبالًا كبيرًا على المبادرة، حيث تجاوز متوسط التسجيل اليومي 5 آلاف، وبلغ متوسط التحويلات اليومية 20 مليون دولار، لافتًا إلى أن أكثر من 151 ألفًا من المصريين المقيمين بالخارج سجلوا إلكترونيًا للاستفادة من هذه المبادرة بما تتضمنه من ضوابط وإجراءات ميسرة، وقد بلغ إجمالي قيمة أوامر الدفع المحولة من المتقدمين حتى الآن نحو 763 مليون دولار.

وأضاف الوزير: «إننا ملتزمون بسداد ودائع المصريين بالخارج المستفيدين من مبادرة تيسير استيراد السيارات، في المواعيد المقررة بسعر الصرف وقت استحقاقها»، باعتبارها «التزامًا على الخزانة العامة»، وأوضح أنه يمكن لمن يريد سحب المبالغ المحولة من حسابه، لصالح وزارة المالية، والخروج من المبادرة بعد مرور سنة من تاريخ الموافقة الاستيرادية، أن يتقدم بطلب على المنصة الإلكترونية، وسيحصل عليها بسعر الصرف وقت الاسترداد خلال 3 أشهر، لافتًا إلى أن هناك «سند استحقاق» من وزارة المالية، على الخزانة العامة للمواطنين المقيمين بالخارج بقيمة المبالغ المحولة لحساب وزارة المالية بالبنك الأهلي المصري.

التعديلات التشريعية الأخيرة

وأكد «معيط» أن التعديلات التشريعية الأخيرة تتضمن خفض الضريبة الجمركية بنسبة 70%، وتسري بأثر رجعي على المستفيدين من المبادرة بالدول خارج الاتفاقيات التجارية، بحيث يتم خفض إجمالي المبالغ المالية المحولة من المصريين بالخارج بهذه الدول لحساب وزارة المالية، بنسبة تصل إلى 58%، حسب السعة اللترية للمحرك، ونوع الوقود.

وتابع أنه ينبغي على المصريين المقيمين بهذه الدول، الذين قاموا بتحويل المبالغ المالية، قبل تعديل القانون الخاص بالمبادرة، أن يتقدموا بطلب رد فروق الضريبة الجمركية بعد خفضها، وسيتم ردها بالعملة الأجنبية المسدد بها خلال 6 أشهر من تاريخ تقديم الطلب على التطبيق الإلكتروني الخاص بسيارات المصريين بالخارج.