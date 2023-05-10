«الأرصاد» تكشف تفاصيل ارتفاع درجات الحرارة: تستمر 10 أيام

أكدت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد لمدة 10 أيام مقبلة، لتأثير الكتل الهوائية الصحراوية، بفضل منخفض جوي حار قادم من صحراء الجزيرة العربية، فضلا عن مرتفع جوي قادم من طبقات الجو العليا، يزيد فترات سطوع أشعة الشمس، ويزيد الإحساس من ارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح بين 3 و4 درجات على جميع أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح بين 31 و33 على القاهرة الكبري، وبين 24 و26 على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتصل لـ40 درجة على محافظات جنوب البلاد.

ذروة الموجة الحارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ غدا الخميس سيسجل ذروة الارتفاعات في درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بقيم تتراوح بين 32 و33 درجة، مع وجود نشاط للرياح الحارة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومناطق من القاهرة الكبرى، في حين يمتد تأثير الرياح الشمالية الشرقية على جميع أنحاء الجمهورية في طقس الأيام المقبلة وحتى نهاية الأسبوع المقبل.

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

درجات الحرارة السبت 13 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 34 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 21.

درجات الحرارة الأحد 14 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 21.