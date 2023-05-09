الأرصاد الجوية تكشف درجات الحرارة الأيام المقبلة.. موجة حارة تبدأ غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، متوقعة أن يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ويكون مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضحت هيئة الأرصاد، أن درجات الحرارة الأيام المقبلة ترتفع على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح من 4:3 درجات مئوية، لتسود موجة حارة، تبدأ من غدًا الأربعاء 10 مايو، ويصاحبها شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

موجة حارة تضرب البلاد

تتساقط أمطار خفيفة الخميس على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري على فترات متقطعة، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وتستمر حتى يوم الإثنين الموافق 15 مايو 2023.

درجات الحرارة الأربعاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.