أمطار السعودية اليوم.. غزيرة تصل إلى حد السيول ببعض المناطق

تشهد حالة الطقس في المملكة العربية السعودية، استمرار سقوط الأمطار الغزيرة والرعدية والتي تصل إلى حد السيول على عدد من المناطق في المملكة، منها نجران وعسير وجازان والباحة.

وأوضح المركز الوطني السعودي للأرصاد، تفاصيل سقوط أمطار السعودية اليوم على عدد من المناطق، مؤكدا أن التوقعات تشير إلى استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

أمطار السعودية اليوم

وأشار المركز الوطني السعودي للأرصاد، إلى أن السماء ستكون غائمة جزئيا على أجزاء من شرق ووسط وشمال المملكة، كما تتأثر مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، حائل وتبوك بالأتربة المثارة.

وحذر المركز الوطني السعودي للأرصاد، من هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وخباش، وثار، وحبونا، ويدمة، وتستمر الحالة الجوية حتى العاشرة مساءً.

أمطار غزيرة ورياح بمنطقة جازان

كما أشارت الأرصاد السعودية، إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وانخفاض مستوى الرؤية الأفقية، على محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، وتستمر الحالة الجوية حتى التاسعة مساءً.

كما تشهد منطقة الباحة سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في مدى الرؤية وسيول تساقط البرد على مدينة الباحة والمناطق المجاورة لها.