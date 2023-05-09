القوات الجوية السعودية تنفذ 6 رحلات إجلاء من السودان منذ بدء الأزمة

نفذت القوات الجوية الملكية السعودية 6 رحلات إجلاء من جمهورية السودان إلى المملكة، وذلك منذ بدء الأزمة وعمليات الإجلاء وحتى اليوم.

إجلاء 530 شخصا

وأفادت وكالة الأنباء السعودية، اليوم الثلاثاء، أن عدد من جرى إجلاؤهم عبر طائرات القوات الجوية إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي قد بلغ نحو 530 شخصًا بينهم مواطنين سعوديين وآخرين ينتمون إلى 23 دولة، هي: «تايلاند، السويد، نيجيريا، مالي، إريتريا، الولايات المتحدة الأمريكية، المملكة المتحدة، باكستان، جنوب إفريقيا، أستراليا، الصومال، أوغندا، تنزانيا، زامبيا، بنين، تشاد، الفلبين، كينيا، النرويج، فلسطين، تركيا، إندونيسيا، والسودان».

وأضافت أن عدد الرحلات الأجنبية القادمة من السودان إلى قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي، قد بلغت 26 رحلة حملت على متنها 2889 شخصًا من رعايا الدول الشقيقة والصديقة ينتمون إلى 6 دول، هي: «الهند، باكستان، السودان، إندونيسيا، المغرب، وكوريا الجنوبية»، كما غادرت قاعدة الملك عبدالله الجوية بالقطاع الغربي 22 رحلة جوية أقلت على متنها 2558 شخصًا عبر الخطوط الباكستانية والهندية والتايلندية والإثيوبية والمغربية والإيرانية والموريتانية والكورية الجنوبية والليبية، وطائرات تابعة للأمم المتحدة.

وتأتي عمليات الإجلاء هذه إنفاذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة، واستمرارًا للجهود الإنسانية التي تبذلها المملكة لحماية وسلامة المواطنين ورعايا الدول الشقيقة والصديقة، التي تقدمت بطلب مساعدة رعاياها ونقلهم إلى أماكن آمنة.