موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية.. «اعرف باقي كام يوم»

مع قرب انتهاء شهر شوال، واقتراب بدء موسم الحج، الركن الخامس في أركان الإسلام، والذي يعقبه عيد الأضحى المبارك، يريد المسلمون حول العالم معرفة موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، والذي يتحدد بناءً على وقفة عرفات الركن الأعظم في الحج.

وفى التفاصيل بشأن موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية، تبدأ المملكة العربية السعودية، في استقبال أولى رحلات الحج القادمة للمملكة في الأول من شهر ذو القعدة، الذي يوافق 21 مايو الجاري، كما سيكون الرابع من شهر ذي الحجة آخر موعد لاستقبال رحلات الحج القادمة للمملكة والموافق 22 يونيو القادم.

موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية

ووفقا للحسابات الفلكية، فإن هلال شهر ذي الحجة سيولد يوم الأحد 29 من شهر ذو القعدة الموافق 18 يونيو 2023، على أن تكون غرة شهر ذي الحجة يوم الاثنين 19 يونيو 2023، وسيتحدد موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية.

أما عن موعد وقفة عرفات الركن الأعظم في مناسك الحج وعلى أساسه يتحدد موعد عيد الأضحى المبارك، فإن موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية سيكون يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو، الموافق التاسع من شهر ذي الحجة، على أن يكون موعد عيد الأضحى 2023 في السعودية يوم الأربعاء 28 يونيو الموافق العاشر من شهر ذي الحجة.

أداء مناسك الحج

وعن موعد مغادرة الحجاج للمملكة العربية السعودية، بعد أداء مناسك الحج، أوضحت السلطات السعودية أن أول موعد لمغادرة الحجاج سيكون الرابع عشر من ذي الحجة، على أن تستمر مغادرة الحجاج حتى الخامس عشر من شهر محرم الموافق الثاني من أغسطس 2023.