ما عقوبة عدم مغادرة السعودية بعد انتهاء التأشيرة؟.. «جوازات المملكة» تجيب

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، إطلاق خدمة التأشيرة الإلكترونية السعودية، بـ7 دول، في محاولة لوقف التعامل بلاصق التأشيرة التقليدي على جواز سفر المستفيد، واستبدالها بالتأشيرة الإلكترونية، التي تعمل على قراءة كل البيانات، من خلال رمز الاستجابة السريعة QR، وكشفت إدارة الجوازات بالسعودية عن عقوبة عدم مغادرة المملكة بعد انتهاء التأشيرة.

عقوبة عدم مغادرة السعودية بعد انتهاء التأشيرة

وأشارت إدارة الجوازات، إلى عقوبة عدم مغادرة المملكة العربية السعودية بعد انتهاء التأشيرة، حيث يتقدم الشخص المخالف بدفع غرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي، داعية جميع المواطنين والمقيمين ممن استضافوا الوافدين لزيارة المملكة، ضرورة السرعة في المبادرة، والاستجابة وحث الوافدين على مغادرة البلاد في الوقت المخصص لانتهاء تأشيرة الزيارة، مضيفة أن كل شخص استضاف الوافدين، وتأخر في الإبلاغ عن مغادرتهم، ستطبق بحقه العقوبات المقررة.

وقالت الجوازات السعودية، على حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، ردا على أحد المتابعين، بشأن الإجراءات التي يجب اتباعها حال عدم مغادرة البلاد، خلال الفترة المحددة للتأشيرة، إن في حال عدم المغادرة خلال 60 يوما من بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، يفرض غرامة مالية قدرها ألف ريال، وذلك من أجل الغاء التأشيرة، بشرط سريان صلاحية هوية المقيم لاستكمال الإجراءات.

شرط تمديد صلاحية تأشيرة الدخول والخروج من السعودية

من ناحية أخرى، أكدت الجوازات، أن خدمة تمديد صلاحية مدة التأشيرة، متاحة للمقيمين من أصحاب المهن التجارية والصناعية داخل السعودية، الذين لم يستغلوا تأشيراتهم خلال الفترة التي جرى فيها تعليق الدخول والخروج عبر منافذ السعودية، خلال فترة جائحة كورونا.