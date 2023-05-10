أسرع طريقة لاستخراج قيد عائلي «أون لاين».. تعرف على الخطوات

أتاحت وزارة الداخلية، خدمة استخراج وثيقة قيد عائلي «أون لاين» ضمن مجموعة من الخدمات التي تقدمها الوزارة إلكترونيًا للمواطنين من خلال موقعها الإلكتروني، لتوفير الكثير من الوقت والمجهود.

خطوات استخراج قيد عائلي

وخلال التقرير التالى، توضح «الوطن»، خطوات استخراج قيد عائلي من منزلك بأسهل طريقة، وذلك من خلال الخطوات التالية.

الدخول على موقع وزارة الداخلية، من خلال الرابط، وبعد ذلك تقوم بتسجيل الدخول على الموقع، وفي حالة عدم وجود حساب لك يمكنك إنشاء حساب إلكتروني بطريقة مبسطة وتسجيل الدخول.

وفي الخطوة التالية تقوم بالضغط على أيقونة «دليل الخدمات» الموجودة في الشريط العلوي من الموقع، وبعدها ستظهر لك الخدمات التي يقدمها موقع وزارة الداخلية، وبعد ذلك تقوم بإختيار أيقونة «قيد عائلي» وبعدها ستقوم بإدخال عدد من البيانات.

والبيانات المطلوبة، هي نسخة من بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بطلب استخراج القيد العائلي، ونسخة من عقد الزواج، أو وثيقة الطلاق.

كما يجري تقديم نسخة من بطاقة الرقم القومي لكل من الزوج، والزوجة، أو يمكن تقديم نسخة من شهادة ميلاد الزوج والزوجة، وتقديم نسخة من شهادة ميلاد جميع أبناء الأسرة.

ويشترط تقديم نسخة من شهادة وفاة كل فرد متوفٍ من أفراد الأسرة.

ويجب العلم أنه بالنسبة للرجال يشترط أن يتقدموا بوثيقة بموقف التجنيد لهم.

ولا بد من تجهيز نموذج للتسجيل العائلي، ثم يقوم المتقدم بطلب لاستخراج القيد العائلي بتسجيل كل البيانات المطلوب إدخالها في النموذج، ثم تسديد الرسوم والحصول على القيد العائلي.