محافظ الإسكندرية: توريد 35 ألف طن قمح منذ بداية الموسم

أعلن اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، أن إجمالي القمح المحلي المورد بجميع المواقع التخزينية بلغ نحو 35 ألف طن قمح منذ بدء الموسم في27 أبريل 2023 حتى الآن.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم لمتابعة سير انتظام أعمال توريد القمح بصومعة الكينج مريوط التابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع، والتي تبلغ سعتها التخزينية 60 ألف طن والمكونة من 12 خلية سعة كل خلية 5 آلاف طن، وبحضور المحاسب محمد سعد الله، مدير مديرية التموين ، والدكتور نبيل الششتاوي، مدير مديرية الزراعة، محارب هيلع رئيس حي عامرية ثان.

لجان توريد القمح في الإسكندرية

وأكد المحافظ ضرورة التحقق من جودة القمح المورد ومراقبة حالة التخزين بالصوامع، مشيرًا إلى أنه جرى تشكيل 6 لجان لاستلام الأقماح، وتتكون كل لجنة من «عضوا من مديرية التموين، وعضوا من مديرية الزراعة، وعضوا من هيئة السلامة الغذائية، وعضوا من الجهة المسوقة، وعضوا من جمعية القبانية، وعضوا من البورصة السلعية» وذلك للتحقق من جودة الأقماح الموردة ومراقبة حالة التخزين بالصوامع وتسهيل الإجراءات التى تواجه المزارعين خلال عمليات التوريد.