رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

مبادرة «إحياء مسار العائلة المقدسة» بالتنسيقية تعقد اجتماعها الأول

كتب:

محمد أباظة
08:10 م | الأربعاء 15 مارس 2023
اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

اجتماع تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

عقدت مبادرة «إحياء مسار العائلة المقدسة للترويج للسياحة الدينية في مصر» بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أولى اجتماعاتها، لمناقشة مسار عملها خلال الفترة القادمة، وذلك في إطار فعاليات مبادرة «البناء المتعدد»، والتي تتضمن عدة محاور بجانب مسار العائلة المقدسة؛ أبرزها التماسك الأسري ورعاية النشء والتنمية الاقتصادية والصحة النفسية.

مسار العائلة المقدسة للترويج للسياحة الدينية

واتفق الأعضاء على مناقشة العديد من الملفات الرئيسية بالمبادرة والقيام بجولات ميدانية في نقاط المسار الـ 25 للوقوف على جهود الدولة في النقاط التي جرى تطويرها، وكذلك عرض مقترحات تطوير النقاط الممتدة في ربوع مصر.

وقرر أعضاء المبادرة عقد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين بوزارة السياحة والآثار عن إحياء مسار العائلة المقدسة، بجانب الترويج للمسار في الخارج واستهداف السائح الديني، مع تشجيع المحافظات على استثمار النقاط التي لديها وصنع منتجات تذكارية لاستفادة الأسر المنتجة منها .

وترأس الاجتماع مسؤول المبادرة، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بحضور الأعضاء علي حسين ومحمد سيد عمران وأحمد عبد العزيز ومازن شقوير ومينا سنبل ومحمد أشرف ضيف وهاجر سعد الدين.

اقرأ المزيد:

رئيس مجلس النواب لنظيره البحريني: العلاقات بين البلدين راسخة وتاريخية

أبوالغيط يبحث مع رئيس مجلس النواب اللبناني الأوضاع في البلاد

رئيس مجلس النواب: البرلمانات تحتاج لصياغة لإرساء العدالة في النظام العالمي

وفد مجلس النواب يزور الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

حنفي جبالي يلتقي رئيس مجلس النواب الهندي: أهداف استراتيجية تجمع البلدين
محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.