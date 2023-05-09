في يوم النصر على النازية.. روسيا تتهم الغرب بمحاولة تدميرها

شهد آلاف من العسكريين، احتفالات يوم النصر في روسيا، التي ترأسها الرئيس الروسسي فلاديمير بوتين، وكبار المسؤولين العسكريين وحلفائه، بمناسبة مرور 78 عاما على انتصار الاتحاد السوفيتي على ألمانيا النازية في عام 1945، فهو أحد أكثر الأيام أهمية في التقويم العام لروسيا، وفرصة لموسكو لعرض قدراتها العسكرية.

يوم النصر في روسيا

ويعتبر يوم النصر في روسيا، من أهم الإجازات الرسمية، حيث يتذكر الروس التضحيات التي قام بها الاتحاد السوفيتي، خلال ما عُرفت باسم الحرب الوطنية العظمى، التي وقعت ما بين 1941 إلى 1945، تسبب في مقتل نحو 27 مليون روسي.

وخلال هذا العام، يكون هناك تشابه ملحوظ بين أمس واليوم، إذ ذكرت مواقع عالمية، أن هذا العام روسيا شيعت آلاف الجنود أيضا في أوكرانيا، خلال الأزمة المستمرة منذ 15 شهرًا، وفق تقرير نشر في موقع cnbc.

الاحتفال بيوم النصر

شهد الرئيس الروسي، احتفال يوم النصر في الميدان الأحمر، التي تشمل استعراض للدبابات وقاذفات الصواريخ العابرة للقارات، وجنود المشاة، لكن ألغت السلطات تحليق الطائرات، وتقليل الجنود العسكريين المشاركين في العرض.

كما جرى إلغاء مسيرات يوم النصر في عدد من المناطق والمدن في روسيا، بسبب المخاوف الأمنية، ولم يتم العرض الجوي التقليدي في موسكو اليوم.

مع ذلك، شارك بالعرض نحو 10 آلاف شخص، و125 وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية شاركوا في العرض.

خطاب بوتين في يوم النصر

خلال الاحتفال، ألقى بوتين خطاب أمام الحشد، حيث وصف الأزمة مع أوكرانيا، بأنها حرب من أجل بقاء روسيا ومستقبلها، قائلاً في خطابه إن «الحرب الحقيقية تشن ضد روسيا».

واتهم بوتين من أطلق عليهم «النخب الغربية المعولمة»، بأنهم المسؤولين عن تحريض الشعوب، وتقسيم المجتمعات والتسبب في وجود نزاعات دامية، ووجه حديثه للعسكرين قائلا: «أمن الوطن يقع على كاهلكم، كما ان مستقبل دولة روسيا وشعبها بين يديكم».