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روسيا: نعتزم اتخاذ خطوات ضد واشنطن ردا على عدم «أزمة تأشيرات صحفييها»

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أ ش أ
09:14 م | الثلاثاء 09 مايو 2023
سيرجي ريابكوف

سيرجي ريابكوف

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، اليوم الثلاثاء، أنه يُجرى التخطيط لفرض المزيد من الإجراءات ردًا على رفض الولايات المتحدة إصدار تأشيرات للصحفيين الروس المرافقين لوفد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماعات مجلس الأمن الدولي.

وقال ريابكوف، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء «تاس» الروسية: «لقد تم تقديم هذا الرد جزئيًا بالفعل، ولكن يُتم النظر في اتخاذ خطوات إضافية».

يُذكر أن وفد لافروف واجه في وقت سابق صعوبات في الحصول على تأشيرات سفر أمريكية خلال رحلته إلى نيويورك لحضور اجتماع مجلس الأمن الدولي يومي 24 و25 أبريل.

وفي الوقت نفسه، لم يحصل ممثلو وسائل الإعلام الروسية على تأشيرات دخول على الإطلاق.

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في 24 فبراير الماضي، شن عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذي دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.

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بقلم أ ش أ