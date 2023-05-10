«DMC» تبرز ملف «الوطن»: «الحوار الوطني.. مصر تتوافق على روشتة المستقبل»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص بالحوار الوطني، بعنوان «الحوار الوطني.. مصر تتوافق على روشتة المستقبل».

جهود كبيرة لإعداد الحوار الوطني

وقال الكاتب الصحفي أحمد رفعت، إن عدد أعضاء الأمانة بالحوار الوطني 21، بينما يوجد 19 لجنة فرعية، أما القضايا تبلغ 113 قضية، فضلا عن وجود 180 ألف استمارة مقترحات، مشيرا إلى أن هناك جهود كبيرة مبذولة في تجهيز وإعداد الحوار الوطني، أذ أنه يعد نقلة نوعية في التجربة الحزبية في مصر.

الحوار الوطني فرصة تاريخية

وأضاف «رفعت»، خلال حواره لبرنامج «8 الصبح» من تقديم أسماء يوسف وأية جمال الدين، على قناة «DMC»، أن الحوار الوطني فرصة تاريخية للانتقال بالتعددية الحزبية في مصر إلى منطقة مختلفة، مؤكدًا على أن كل فئات وطوائف الشعب المصري ممثلة بالحوار الوطني.