جومانا مراد تتحدث عن آخر لحظات ابنتها: «شميت ريحة الجنة قبل وفاتها بيوم»

رغم مرور أكثر من عامين على وفاة ابنة الفنانة جومانا مراد، مازالت تتذكر تفاصيل رحيل طفلتها الرضيعة، التي لم يتجاوز عمرها حي وفاتها 7 أشهر، حيث ولدتها في شهر أكتوبر 2020، مشيرة إلى أنها تحب زيارة المقابر وتشعر براحة كبيرة هناك .

تفاصيل وفاة ابنة جومانا مراد

«شعور صعب لا يمكن وصفه، لكن ربنا سبحانه وتعالى عندما يصيب عبده بمكروه ينزل معه الصبر والقوة»، بهذه الكلمات تحدثت الفنانة جومانا مراد عن وفاة طفلتها الرضيعة.

وأضافت جومانا مراد خلال حديثها في ندوة لـ«الوطن»، أنها تحب زيارة المقابر وتشعر براحة كبيرة هناك، لإيمانها بأنها دار المستقر، وأنها شعرت بوفاة طفلتها الرضيعة قبل الوفاة بيوم.

وتحدثت جومانا مراد لزوجها قائلة أن ابنتهما سوف تموت، وبالفعل في اليوم التالي توفيت: «دخلتلها وحطيت إيدي عليها وكنت بقرأ لها دعاء، وأنا خارجة من عندها شميت ريحة ريحان في إيدي وهي ريحة الجنة لأنها طفلة ملاك».

جومانا مراد تتحدث عن فراق ابنتها

ووصفت جومانا مراد وجع فراقها لابنتها قائلة: «فراقك صعب أوي وبأذن الله نتقابل في الجنة»، مشيرة إلى أنه أثناء عملية دفن جثمان رضيعتها كانت تقرأ القرآن: «كل من حولي كانوا في حالة انهيار، والموقف كان صعب خاصة أنه لا يوجد شيء في الدنيا أغلى من الضنا، وهي حاليًّا ملاك في السما، وما كنتش أتوقع إن ابنتي هتموت».

لم تنشر جومانا مراد أي صور تخص أبنائها سوى ابنتها الرضيعة بعد وفاتها، مؤكدة أن لأبنائها حرية الاختيار في الظهور أمام الكاميرا عندما يبلغون من العمر أشده.