جومانا مراد تكشف لـ«الوطن» تفاصيل مقابلتها مع محمد صلاح وعضويتها في ليفربول

كشفت الفنانة جومانا مراد، خلال ندوة تكريمها في جريدة «الوطن»، عن حبها لنادي ليفربول وتشجيعها له، وخاصة بعد انضمام اللاعب محمد صلاح، وأنها عضوة في النادي هي وزوجها رجل الأعمال ربيع بسيسو.

جومانا مراد تكشف تفاصيل مقابلتها مع محمد صلاح

وقالت جومانا مراد «إحنا أعضاء في نادى ليفربول من زمان، لينا كراسي فيه لأن زوجي بيحب نادي ليفربول من وهو صغير جدا ومهووس بيه وبيشجعه، وأنا كمان بدأت أشجعه بعد انضمام اللاعب محمد صلاح ليه قبلها كنت بشجع أرسنال».

وكشفت الفنانة جومانا مراد أنها لم تتقابل مع اللاعب محمد صلاح في النادي، لأنها سافرت إلى هناك قبل انضمامه ولكنها قابلته من قبل صدفة، حيث كانا على نفس الطائرة، قائلة «شخصية جميلة، أدب وأخلاق، ومن أحلى الحاجات اللي فرحتني إن شوفته لأن بحبه جدا».

وتابعت جومانا كواليس مقابلتها له قائلة إنها في كل مرة تصعد إلى الطائرة تجلس هي وزوجها يتحدثان إلا هذه المرة، فبمجرد أن صعدت إلى الطائرة قررت أن تنام إلى أن تصل الطائرة، وخلال تواجدها على الطائرة لم تكن تعلم بوجود صلاح إلا بعد هبوط الطائرة وحينها أخبروها بأن صلاح على نفس الطائرة وتفاجأت بمجرد معرفة الخبر.

جومانا: صلاح فخر مصر والعرب

وكشفت جومانا أنها بمجرد معرفتها بالأمر ذهبت إليه على الفور داخل الطائرة قائلة «روحت سلمت عليه وقولتله أنا ازاى مشوفتكش ونزلنا بعدها قعدنا مع بعض فى vip وهو قمة فى الأخلاص والذوق والأدب أنا بحبه جدا هو مش فخر لمصر بس دا للعرب كلهم ربنا يحميه ويضل دايما ناجح ومتألق».