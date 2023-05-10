إصابة 6 أشقاء في انقلاب «ميكروباص» بصحراوي المنيا

أصيب صباح اليوم الأربعاء، 7 أشخاص بينهم 6 أشقاء من محافظة الإسكندرية، في حادث انقلاب «ميكروباص» أمام مركز أبوقرقاص في جنوب محافظة المنيا، بسبب اختلال عجلة القيادة.

انقلاب ميكروباص بالصحراوي الغربي

تلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانقلاب السيارة رقم 2147 د ط ه، ميكروباص، بالطريق الصحراوي الغربي، أمام مركز أبوقرقاص، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

نقل 7 مصابين إلى مستشفى ملوي

وبانتقال الأجهزة الأمنية ورجال إدارة المرور وسيارات فرع هيئة الإسعاف تبين إصابة 7 أشخاص هم: رجاء محمد شعبان 27 عاما، وأشقائها محمود 24 عاما، سيف 6 أعوام، رزان 6 أعوام، جودي 3 أعوام، غزل 3 أشهر، وصبرة ناصر عبد الجابر 29 عاما، وجميعهم يقيمون في محافظة الإسكندرية.

نقلت سيارات الإسعاف جميع المصابين إلى مستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج، حيث تراوحت الإصابات بين سحجات وكدمات واشتباه ارتجاج وكسور، عدا المصابة الأولى دخلت في غيبوبة تامة، وجرى حجزها بقسم الرعاية المركزة.

انتقل رجال إدارة المرور لرفع آثار الحادث وتسير الحركة بالطريق الصحراوي الغربي، وجرى التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.