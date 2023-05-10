5 مستندات مطلوبة لاستخراج شهادة البيانات من المرور.. اعرفها

نشرت منصة وزارة الداخلية، المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة البيانات من وحدات المرور، وذلك لمساعدة مالك السيارة على سرعة إنجاز تلك المهمة حتى يتفادى الزحام داخل وحدات المرور، كما أنَّ موقع خدمات النيابة العامة على محرك البحث جوجل ساعد في تقديم خدمات مرورية لمالك السيارة منها الاستعلام عن مخالفات المرور وسرعة سدادها أونلاين.

«الوطن» تنشر المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة البيانات من المرور، وذلك وفق ما أعلنت عنه منصة وزارة الداخلية وشرحت خطوات استخراج شهادة البيانات أيضًا.

المستندات المطلوبة لاستخراج شهادة البيانات من المرور

- تقديم بطاقة الرقم القومي.

- تقديم طلب استخراج شهادة بيانات والجهة المراد استخراج الشهادة لها.

- عقود الملكية أو مستندات الوكيل.

- رخصة المركبة.

- شهادة إبراء الذمة في حالة نقل القيد أو الملكية.

خطوات استخراج شهادة البيانات

- تقديم مستندات ملكية السيارة.

- شهادة براءة ذمة من النيابة المختصة.

- ما يقبل في اثبات الشخصية طالب الترخيص (بطاقة الرقم القومي).

خطوات سداد مخالفات المرور

- الدخول على الموقع الرسمي للنيابة العامة هنا سيظهر لك مجموعة من الخدمات ذات روابط مباشرة.

- الضغط على «خدمات المرور» ستظهر لك خدمات نيابات المرور الإلكترونية.

- سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام، والسداد الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة «ميزة».

- الضغط على زر الدفع واستمرار.

-ملء بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- اضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- ستظهر لك رسالة لتأكّيد الدفع الالكتروني تنص على الآتي: «سوف يتمّ تحويلك إلى صفحة الدفع الإلكتروني هل أنت موافق»، في حالة اختياره، اضغط على «موافق»، اختر وسيلة الدفع المناسبة لكم من الوسيلتين الموضحتين، واضغط على «استمرار».

- ملء تفاصيل البطاقة الائتمانية المستخدمة للدفع داخل الخانات المخصصة لها ستظهر لك خانات بها قيمة المبلغ والبطاقة.