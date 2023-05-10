«الأرصاد» تكشف موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتحذّر من المرتفع الجوي

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن ارتفاع درجات الحرارة، بنحو 3 إلى 4 درجات عن الأيام الماضية، يزيد الشعور بها نهارا، بسبب تأثرنا بكتل هوائية صحراوية قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية.

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، أنّ الكتل الهوائية مرتفعة في درجات الحرارة، إضافة إلى زيادة فترات سطوع أشعة الشمس نهارا بسبب تأثرنا بمرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ العظمى على القاهرة الكبرى اليوم ستكون 31 درجة مئوية، وستكون ذروة الارتفاعات غدا الخميس، ويُتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى بين 32 و33 درجة مئوية نهارا، والمناطق التي ستشعر بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير هي محافظات شمال وجنوب الصعيد، حيث تكون العظمى نهارا 40 درجة مئوية.