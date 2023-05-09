«الأرصاد» تكشف حالة طقس الأيام المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة غدا

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، ودرجات الحرارة غدًا الأربعاء، إذ تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، ويسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

ووفق بيان الأرصاد، تشهد البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة غدًا الأربعاء، على محافظات الجمهورية كافة، بقيم تتراوح من 3 إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وحذر خبراء الأرصاد، المواطنين من ارتداء الملابس الصيفية عند الخروج ليلًا، حتى لا يتعرضوا لنزلات البرد.

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة، كما يلي:

درجات الحرارة الأربعاء 10 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 21

درجات الحرارة الخميس 11 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 18.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 23.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 38 والصغرى 21.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 23.

درجات الحرارة الجمعة 12 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 20.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 21.