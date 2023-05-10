«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس اليوم.. وتحذّر من ارتفاع درجات الحرارة

حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة اليوم على أغلب الأنحاء، بقيم تتراوح من 3 حتى 4 درجات، بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوي حار من صحراء شبه الجزيرة العربية، يعمل على ارتفاع الحرارة، ويستمر حتى منتصف الأسبوع المقبل.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ طقس اليوم الأربعاء، يكون حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد خلال النهار، في حين يسود طقس مائل للبرودة مع بداية ساعات المساء.

نشاط للرياح

ولفتت الأرصاد، إلى وجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية الجافة، على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية على فترات متقطعة، في حين يسود طقس غائم جزئيا على الوجه البحري وجزيرة سيناء.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة اليوم في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 31 - 15

- العاصمة الإدارية 31 - 15

- أكتوبر 31 - 15

- بنها 31 - 15

- دمنهور 30 - 15

- وادي النطرون 30 - 15

- كفر الشيخ 30 - 16

- المنصورة 31 - 16

- الزقازيق 31 - 15

- شبين الكوم 31 - 15

- طنطا 30 - 15

- دمياط 24 - 16

- بورسعيد 23 - 15

- الإسماعيلية 27 - 14

- السويس 28 - 16

- العريش 23 - 13

- رفح 23 - 12

- رأس سدر 28 - 14

- نخل 26 - 7

- كاترين 25 - 05

- الطور 29 - 19

- طابا 22 - 18

- شرم الشيخ 30 - 20

- الإسكندرية 27 - 16

- العلمين الجديدة 26 - 16

- مطروح 26 - 16

- السلوم 29 - 15

- سيوة 22 - 13

- رأس غارب 30 - 19

- الغردقة 31 - 20

- سفاجا 30 - 21

- مرسى علم 31 - 19

- شلاتين 30 - 21

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 27 - 20

- الفيوم 29 - 14

- بني سويف 30 - 14

- المنيا 31 - 14

- أسيوط 32 - 15

- سوهاج 33 - 16

- قنا 34 17

- الأقصر 34 - 18

- أسوان 35 - 19

- الوادي الجديد 34 - 15

- أبوسمبل 33 - 19