تفاصيل الحالة المرورية في شوارع القاهرة والجيزة اليوم (فيديو)

استعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر وهالة الحملاوي، الحالة المرورية اليوم، حيث يشهد شارع رمسيس كثافات مرورية متوسطة في الوقت الحالي، مستمرة حتى ميدان العباسية، وفي تقاطع شارع صلاح سالم سنجد كثافات بسيطة وغير مؤثرة.

كوبري الجلاء سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة

وفي كوبري الجلاء، سنجد سيولة مرورية مستمرة حتى طريق العروبة، وعند طريق المطار نجد كثافات نسبية غير مؤثرة تختلف قبل الوصول إلى طريق المطار، وتظهر بعض الكثافات عند الطريق الدائري من ناحية منطقة السلام، وفي النفق للقادم من الأقاليم للقاهرة عند الطريق الزراعي، والمتجه من المنيب وفي طريقه للأوتستراد والتجمع وفي الاتجاه العكسي القادم من المعادي للجيزة.

كثافات مرورية بسيطة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر

وفي الجيزة، تظهر كثافات مرورية بسيطة على محور 26 يوليو للقادم من أكتوبر وتستمر حتى ميدان لبنان، أما المتجه من المهندسين لأكتوبر فهناك سيولة مرورية كبيرة على المحور، ويشهد شارع الهرم كثافات مرورية بسبب غلق الشارع في الاتجاهين بسبب أعمال إنشاء خط المترو الرابع والكثافات تزيد مع الذروة.