مخالفات لا يمكن التصالح فيها بقانون المرور.. منها السرينة والفرامل

يعد قانون المرور، من القوانين المهمة، والتي يحرص العديد من المواطنين، على معرفة مواده وفهم تعليماته، ويحرص قانون المرور على تنظيم سير العملية المرورية في الشوارع المصرية، وتحديد الإرشادات التي تنظم سير المركبات وحركتها وسرعتها على الطريق وغيره، ويأتي ذلك من أجل حماية حياة المواطنين وعدم تعريضها للخطر بأي شكل من الأشكال.

مخالفات مرورية تتعلق بالسيارة

وقال هاني صبري لبيب، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن المخالفات المرورية يمكن التصالح فيها بعد ذلك، ولكن احتوى قانون المرور في طياته، على عدد من المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، وذلك بهدف الحد من حوادث الطريق وغيره، والحفاظ على سير العملية المرورية بشكل منظم ومنضبط.

وأوضح «لبيب» أن بعض هذه المخالفات تتعلق بالسيارة، يأتي في مقدمتها تركيب السرينة - أي أجهزة تنبيه مخالفة، بالإضافة إلى عدم وجود فرامل في السيارة ، أو أن تكون السيارة دون لوحات معدنية أرقامها ظاهرة، أو أن يستعمل السائق لوحات مخالفة، كل هذه الأمور تعد مخالفات مرورية، ولا يُسمح فيها بالتصالح، بالتالي على المواطن تجنبها.

مخالفة القيادة تحت تأثير مخدر

وأوضح أن المخالفات شملت قيادة المركبة تحت تأثير أي مخدر أو مسكر، وفي هذه الحالة لا يمكن التصالح مع المخالفة، كما أشار الخبير القانوني، إلى أن السير عكس الاتجاه يعد أيضا مخالفة لا يمكن التصالح فيها.

وأشار الخبير القانوني إلى بعض المخالفات التي وردت في قانون المرور لا يجوز الصلح فيها، تتعلق بتصرفات السائق، ومنها أن يتعمد تعطيل حركة المرور، أو أن يقوم بالاعتداء على أحد رجال المرور المنتشرين في الطرق والشوارع المصرية، هذا بالإضافة إلى أن حيازة السائق لأجهزة من شأنها كشف أو الإنذار بأماكن الرادارات على الطريق، تأتي ضمن المخالفات في قانون المرور التي لا يمكن التصالح فيها.

مركبات النقل في قانون المرور

كما تناولت المخالفات المرورية في قانون المرور، مركبات نقل الركاب، حيث قال لبيب، إن امتناع السائق عن تحميل الركاب يأتي ضمن المخالفات التي لا يجوز التصالح فيها، ومنها قيام السائق بنقل عدد ركاب أكثر من المحدد للمركبة التي يقودها، فضلا عن التحميل العشوائي لمركبات الأجرة والذي يعد ضمن المخالفات المرورية التي لا يمكن التصالح فيها.

وأشار الخبير القانوني إلى أنه من بين المخالفات التي لا يتصالح فيها قانون المرور، هي أن يستعمل قائد المركبة أكثر من رخصة قيادة وبصورة غير شرعية، كما حذر من قيادة مركبة «التوكتوك» دون ترخيص، وفي هذه الحالة، تعد مخالفة قانونية لا يجوز فيها التصالح.

أما عن حوادث الطريق، فقال الخبير القانوني، إنه وفقا لقانون المرور، في حال أسفر الحادث عن وقوع مصابين، عدم الاهتمام بإسعافهم وعدم الإبلاغ عن المتسبب في الحادث يعد من المخالفات التي لا يمكن التصالح فيها، فلابد من الإبلاغ عن قائد المركبة أو إرشاد رجال المرور عنه.