محافظة المنيا تدعو للمشاركة في مبادرة المشروعات الخضراء.. آخر موعد نهاية مايو

دعا الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، جميع الجهات المعنية الحكومية والخاصة، وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والجهات المهتمة بالمشروعات الخضراء، إلى المشاركة في الدورة الثانية من أعمال المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية. وأشار إلى أن المنصة الإلكترونية بدأت في استقبال الأعمال في أول أبريل الماضي وستستمر حتى نهاية شهر مايو الجاري.

وتشرف وزارتا التخطيط والتنمية المحلية على مبادرة المشروعات الخضراء الذكية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبهدف توحيد الجهود لمواجهة التحديات الناجمة عن التغيرات المناخية والحفاظ على البيئة. ويأتي ذلك في إطار السعي للحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

مواجهة تحديات التغير المناخي

وأكد نائب المحافظ، أن المبادرة تأتي ضمن جهود الدولة المكثفة في التعامل مع قضايا المناخ من خلال تقديم مشروعات تستهدف وضع حلول عاجلة وجذرية لمواجهة تحديات التغير المناخي.

وأشار اإلى أن تصنيف المشروعات المشاركة بالمبادرة يشمل 6 فئات متنوعة، وهي: «مشروعات كبيرة الحجم، مشروعات متوسطة، مشروعات محلية صغيرة، ومشروعات خاصة ومرتبطة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، فضلا عن المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح، وكذا المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة».

حل القضايا البيئية الملحة

وأشاد نائب المحافظ، بما تحقق من نجاح خلال الدورة الأولى من المبادرة من خلال الجهود التنسيقية والتكامل بين الوزارات المعنية على المستوى المركزي، مما ساهم في تحقيق التكامل بين القطاعين العام والخاص لحل القضايا البيئية الملحة من خلال المشروعات المقدمة وربطها بالقضايا التنموية التي تواجه المحافظات، وزيادة الإدراك حول أهمية توجيه الاستثمارات الخاصة بالمحافظة للمشروعات التي تراعي معايير الاستدامة البيئية.