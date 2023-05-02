خبير مناخي: 60% من سكان العالم يعيشون في مناطق معرضة لعواقب تغير المناخ

قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ التغيرات المناخية، إنَّ التغيرات المناخية في العالم بأكمله سواء أوروبا أو أفريقيا أو آسيا تحدث نتيجة الاحتباس الحراري على وجه الأرض، مشيرًا إلى أنَّ هناك 60% من سُكان العالم يعيشون في مناطق معرضة بالفعل لعواقب تغير المناخ ليس في أوروبا فقط بل آسيا والولايات المتحدة وأفريقيا، متابعًا أنَّ القضية الأساسية تتمثل في كيفية بحث الدول عن آليات لتحقيق التكيف ووقف تداعيات المناخ.

أنظمة الإنذار المبكر

وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، من تقديم أمل صالح عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك 5 أمور لوقف تداعيات التغيرات المناخية منها أمر أُقر في قمة المناخ (COP27) التي نظمته مصر بكفاءة عالية وهو أنظمة الإنذار المبكر، إذ أنَّه يجب على كل دولة وضع إنذار مبكر حتى تواجه أخطار العواصف والأعاصير والسيول وغيرها من أجل تنبيه العالم والشعب إلى تلك الأخطار لتجنبها.

وقف تداعيات التغيرات المناخية

وتابع أنَّه من الأمور الأخرى لوقف تداعيات التغيرات المناخية هي استعادة النظم البيئية مثل استعادة الغابات وأيضًا أشجار «المنجروف» في مصر، مشيرًا إلى أنَّه من ضمن التوصيات لوقف تداعيات التغير المناخي، إنشاء البينة التحتية المقاومة لتغير المناخ مثل البناء وقواعده، مبينًا أنَّه من نقاط وقف تداعيات التغير المناخي هو إدارة المياه والأمن الغذائي عن طريق استخدام طرق لتحسين الري وتقليل الفاقد، وأخيرًا التخطيط على المدى الطويل لمكافحة هذا الأمر الذي بات أمرًا واقعًا نلمسه جمعيًا.