حبس المتهمين بقتل صاحب مخبز في القليوبية.. «خناقة على جمع البطاقات»

أمرت جهات التحقيق بقليوب بحبس المتهمين بقتل مالك مخبز خلال مشاجرة مع 8 أشخاص بسبب الخلاف على جمع البطاقات التمونية 4 أيام على ذمة التحقيق، وأمرت بطلب تحريات المباحث، وصرحت بدفن جثة المجني عليه، حيث أطلق أحد الجناة عيار خرطوش تسبب في مصرع المجني عليه.

بلاغ بمصرع مالك مخبز في مشاجرة بقليوب

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تمكنت من كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، باستقبالها جثمان مالك مخبز، توفى وبه إصابة «برش خرطوش» إثر مشاجرة.

تفاصيل مصرع صاخب مخبز بقليوب

وبالانتقال والفحص جرى التقابل مع شقيق المجني عليه مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر أنه يوم الواقعة حدثت مشادة كلامية بين شقيقه و8 أشخاص لعدد 4 منهم معلومات جنائية بسبب خلافات بينهم على تجميع البطاقات التموينية من المواطنين، والخاصة بصرف الخبز المدعم تطورت إلى مشاجرة قام خلالها أحد المتهمين بإطلاق عيار ناري بحوزته، محدثا إصابة المجني عليه، والتي أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، كما جرى بإرشاد أحدهم ضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وعدد من الطلقات لذات العيار، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وأمرت جهات التحقيق بحبسهم.