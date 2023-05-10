«هندسة المنوفية» تحصد جائزة أفضل تصميم للمركبات المسيرة في مسابقة دولية

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «فريق هندسة المنوفية يحصد جائزة أفضل تصميم والمركز الثاني في مسابقة «Green Energy Sprint».

فريق طلابي بهندسة المنوفية يحصد جائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة

ووفقا للقترير، جاء ذلك ضمن فعاليات الحدث الدولي الذي نظمته الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا، وفاز فريق طلابي من برنامج هندسة الميكاترونيات بكلية الهندسة جامعة المنوفية بجائزة أفضل تصميم لمركبة مسيرة، وحصل على المركز الثاني في المسابقة بشكل عام، وذلك بعد أن قدم مشروعا يستهدف ابتكار وتحسين أداء المركبات والروبوتات المسيرة التي تعمل بالطاقة الشمسية كمصدر من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا نظمت فعاليات هذه المسابقة للمرة الأولى

كما تضمن المشروع التحكم بالمركبات المسيرة من خلال أنظمة الميكاترونك المتقدمة لضمان فعالية الأداء والتحكم في استهلاك الطاقة وتوجيه الروبوت بدقة وكفاءة عالية، ونظمت الجمعية الأمريكية لمهندسي الميكانيكا فعاليات هذه المسابقة للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط بمشاركة من ممثلين للجامعات الدولية وخبراء الصناعة الوطنية لمناقشة وعرض الموضوعات والمشروعات التي تخدم أغراض التنمية المستدامة، وضم الفريق 6 طلاب من الكلية مشتركين في ذلك الابتكار وأشرف على أعمال الفريق المهندس طه شريف المدرس المساعد بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكي بكلية الهندسة.

المركبة المسيرة يمكن التحكم بها عن بعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي

وقال طه شريف المشرف على أعمال الفريق في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن المركبة المسيرة يمكن التحكم بها عن بعد باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي الحديثة، واستخدام تقنيات الميكاترونك للتحكم في أداء المركبة ومعرفة استهلاك الطاقة الخاص بها مع الوقت، وهو ما يمنحنا امتيازا بالتحكم في استهلاك الطاقة وأداء المركبة، كما يمكن للمركبة استخدام أحد مصادر الطاقة المستدامة.