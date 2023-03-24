تأهل فريق «هندسة السويس» إلى المرحلة النهائية لمسابقة حافز الابتكار 2023

أعلنت جامعة السويس أنه قد استطاع Power Creators من كلية هندسة السويس، والمشترك في مسابقة حافز الابتكار 2023، التأهل للمرحلة النهائية في المسابقة، وذلك عقب اجتيازه التصفيات الأولى والثانية.

وّهي التي نظمها صندوق، رعاية المبتكرين، والنوابغ ضمن فعاليات المسابقة التي أطلقها الصندوق في فبراير الماضي برعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

الشرقاوي يهنئ ويدعم الفريق الفائز

ووجَّه الدكتور السيد الشرقاوي، رئيس جامعة السويس، التهنئة والتحية لأعضاء الفريق، مؤكدا على دعمه المستمر لهم ولكل أبناء الجامعة، في مختلف المحافل والفعاليات والمنافسات التي تعمل على صقل مهاراتهم وتكسبهم الكثير من الخبرات العملية في مجال دراستهم.

وثمَّن رئيس الجامعة ما قام به أعضاء الفريق من جهد للوصول إلى هذا المستوى المتميز.

ومن جانبه صرح الدكتور أشرف حنيجل عميد كلية الهندسة، بأن أعضاء الفريق المتأهل هم علي عبدالله العربي، أحمد حسن سليمان، مروان محمود حسان، محمد سعد عبداللطيف، أحمد عبدالموجود أحمد.

مسابقة حافز الابتكار تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية

وأوضح الدكتور أشرف حنيجل، عميد كلية الهندسة، أن مسابقة حافز الابتكار Innovation Catalyst 2023: هي مسابقة تستهدف الطلاب المبتكرين بالجامعات المصرية من جميع التخصصات العلمية المختلفة، والذين لديهم أفكار ابتكارية تعالج الصعوبات وتحقق احتياجات في السوق وتتغلب على التحديات الموجودة.

جدير بالذكر أن تنظيم ومتابعة الفريق تم تحت إشراف الدكتور محمد عزيز وكيل الكلية لشؤون الطلاب، الدكتور أحمد فرج الأستاذ المساعد بقسم الهندسة الميكانيكية بكلية الهندسة.