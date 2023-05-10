المؤتمر العلمي بجامعة عين شمس يكرّم الدكتور محمود محيي الدين

انطلقت فعاليات المؤتمر العلمي الحادي عشر لجامعة عين شمس، قبل قليل، بحضور الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وتمنح الجامعة الدكتوراه الفخرية، للدكتور محمود محيي الدين، الخبير الاقتصادي العالمي.

التغير المناخي والأوبئة

وتشهد الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، مراسم منح الدكتوراه الفخرية للدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ومدير الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

اقتصاد المعرفة

وقال الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، إنّ المؤتمر يمتد ليومين، لمناقشة الرؤى والحلول والتحديات غير المسبوقة، موضحا أنّ التحديات تشمل التغير المناخي والأوبئة، إلى جانب عدد من الموضوعات مثل مجابهة الفقر، موضحا أنّ رؤية الجامعة نحو المؤتمر هو اقتصاد المعرفة وإيجاد الحلول الممكنة للارتقاء.

وقال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون البحث العلمي والدراسات العليا، إنّ المؤتمر يناقش عددا من الموضوعات المهمة، أبرزها اقتصاد المعرفة، لتحويل التعليم والمعرفة إلى إنتاج.