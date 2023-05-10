منح دراسية مجانية للطلاب المتميزين بالجامعة الألمانية في القاهرة

وزَّع الدكتور أشرف منصور، رئيس مجلس أمناء الجامعة الالمانية بالقاهرة، والدكتور ياسر حجازي رئيس الجامعة، منح التفوق الدراسي والرياضي لهذا العام 2023، التي تخصص لأوائل طلاب كليات الجامعة لتميزهم أكاديمياً وتحقيقهم المعدل التراكمي المحدد تقديره من قبل الجامعة خلال فترة دراستهم الأكاديمية والمعملية بالجامعة.

ويبلغ عدد الطلاب الأوائل 41 طالباً في كل تخصصات أقسام كليات (هندسة وعلوم المواد، هندسة وتكنولوجيا الإعلام، هندسة وتكنولوجيا المعلومات، تكنولوجيا الإدارة، العلوم التطبيقية والفنون، الصيدلة والتكنولوجيا الحيوية، الحقوق والدراسات القانونية) تقديراً وتشجيعاً لهم وحافزاً لتفوقهم الدراسي، بجانب تخصيص 20 منحة للطلاب الحائزين على البطولات في الألعاب الرياضية المتنوعة، والذي بموجبه يُتاح للحاصل على منحة التفوق الأكاديمي والرياضي السفر إلى ألمانيا.

منح طلاب الجامعة الألمانية

تُدرج هذه المنحة ضمن المنح العديدة التي تقدمها الجامعة لأبنائها المتفوقين، حيث تطرح لهم عدد من الفرص للاختيار ما بين التسجيل للدراسة في أحد البرامج الدراسية المتقدمة في المانيا، أو الالتحاق بإحدى ورش العمل العلمية والتدريبية المتوفرة بالمراكز البحثية الأكاديمية التطبيقية بألمانيا، وذلك بهدف صقل خبراتهم العملية التى أكتسبوها خلال دراستهم والتعرف على أحدث ما توصلت إليه التقنيات التكنولوجية العالمية فيما يخص مجالات تخصصهم، رغبة منها في تقديم الكوادر البشرية المصرية الشابة المتميزة القادرة على مواكبة تطورات متطلبات أسواق العمل المحلية والعالمية.

وفي السياق نفسه، نوه منصور بأن هذه الجائزة تمنحها الجامعة سنوياً لطلابها المتميزين بهدف إتاحة الفرصة لهم للسفر للخارج لاعتقاده الراسخ النابع من تجربته الشخصية بأهمية احتكاك الطالب بالعالم الخارجى سواء كان محلياً أو دولياً للاستفادة من الخبرات المتوفرة والاطلاع على الثقافات الأخرى وتنمية الشخصية وتطوير المهارات، وترسيخ مبدأ العمل الجماعى ومهارات التواصل والتعامل مع الآخر، وغير ذلك من السلوكيات الإيجابية الذاتية.

وتأتي هذه المنحة ضمن مجموعة المنح التي تقدمها الجامعة الألمانية ومنها برنامج منح أوائل الثانوية العامة، برنامج منح دول حوض النيل، وبرنامج منح أوائل محافظات الجمهورية وبرنامج منح الشهادات المعادلة وجميع برامجها تهدف لمساعدة المتميزين النابغين من الطلاب المصريين والمنطقة العربية للحصول على فرص تعليمية متميزة تتيح لهم فتح آفاق جديدة لمستقبل مشرق.

و أوضح الدكتور أشرف منصور وأسرة الجامعة -أعضاء هيئة التدريس- والعاملون -على أنهم مصممون على المضي قدماً متتبعين للرؤى والإستراتيجيات التي تخدم أهداف الجامعة والمجتمع معا ً،مؤكدا أنه لكي نتيّقن من تحقيق هذا الهدف يجب لنا أن نقف ونقرأ جيدا تاريخنا الذي سجل نقطة بداية انطلاق مسيرتنا وما أنجز فيها حتى اللحظة الحالية ففى سجلنا ما يؤكد كمية الإنجازات القيمة المتواصلة على جميع الأصعدة العلمية العملية التنفيذية الصناعية المجتمعية ففي هذه المراجعات سوف نلمس فعلياً مكانتنا التي أوصلتنا الى ما نصبو اليه جميعاً.