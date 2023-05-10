ضبط 64 كيلو «حشيش وهيدرو» مع 5 تجار مخدرات في القاهرة والسويس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم في القاهرة والسويس، مُتخذين من أول السلام – فيصل مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبطهم، إذ ألقي القبض على عنصرين إجراميين، في المرج حال استقلالهما دراجة نارية دون لوحات، أول السلام، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 22 كيلوجراما - مبلغ مالي – هاتف محمول – سلاح أبيض).

وتمّ ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عناصر إجرامية، لإثنين منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة في فيصل، وبحوزتهم (كمية لمخدر الهيدرو وزنت 30 كيلوجراما – كمية لمخدر الحشيش وزنت 12 كيلوجراما – 2 بندقية آلية – 2 خزينة بندقية آلية - عدد من الطلقات لذات العيار – مبلغ مالي - 3 هواتف محمولة).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3 ملايين جنيه، تمّ اتخاذ الإجراءات القانونية.