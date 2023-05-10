حوادث اليوم: سرقة الدراجات النارية بالأميرية.. ومخدرات بحوزة مسجل في أسوان

خلال الـ 24 ساعة الماضية، نجحت الأجهزة الأمنية المختلفة في كشف ملابسات العشرات من الجرائم بمختلف أنواعها عبر جميع محافظات الجمهورية، لذا تستعرض «الوطن» أهم حوادث اليوم التي كشفت تفاصيلها وزارة الداخلية في بيانات رسمية في الساعات الماضية.

وفاة طالب وإصابة زميله في حادث دهس بالنزهة

في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بدهس طالبين بسيارته، حيث كان الطالبان يستقلان دراجة نارية وصدمتهم السيارة، وهو ما أدى إلى وفاة طالب وإصابة زميله بإصابات متفرقة في الجسم، واعترف المتهم بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

عصابة لسرقة الدراجات النارية في الأميرية

وفي منطقة الأميرية بمحافظة القاهرة، استطاعت أجهزة الأمن القبض على شخصين بتهمة تشكيل تكوين عصابي لسرقة الدراجات النارية من خلال أسلوب «توصيل الكهرباء»، وتم استرجاع الدراجات النارية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

9 كيلو بانجو بحوزة مسجل خطر في أسوان

وفي محافظة أسوان، ضبطت أجهزة الأمن القبض على أحد الأشخاص بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، وكان بحوزته 3 لفافات من مخدر البانجو يصل وزنهم إلى 9 كيلو جرامات، بالإضافة إلى كمية من مخدر الهيروين، ووصل قيمة المواد المخدرة المضبوطة إلى 100 ألف جنيه، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حياله.