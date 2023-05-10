فنانون فقدوا أبناءهم قبل جومانا مراد.. حوادث وجرائم وأمراض

وصفت الفنانة جومانا مراد، وفاة رضيعتها الصغيرة بـ«ألم صعب»، إذ لم تستوعب رحيل ابنتها الرضيعة بعد مرضها منذ عامين، ولم تكن رضيعة «جومانا» الحالة الأولى لفقدان أبناء نجوم من داخل الوسط الفني، ونستعرض خلال التقرير التالي أبرز الفنانين الذين فقدوا أبناءهم.

- هاني شاكر

فقد الفنان هاني شاكر، ابنته بسبب معاناتها مع مرض السرطان، إذ توفيت بعمر الـ27، بعدما أنجبت توأم، وعاش «شاكر» فترة اكتئاب بسبب فقدان ابنته.

- حازم إيهاب

في مارس 2022، أعلن الفنان حازم إيهاب، وفاة ابنه الرضيع يونس، بعد عملية جراحية، إذ ولد مصابا بعيب خلقي في القلب.

- أوس أوس

غيب الموت، نجل ابن الفنان محمد أسامة الشهير بـ«أوس أوس» نجم مسرح مصر، في العام الماضي، وأكد أن الوفاة جاءت طبيعية.

- حسن كامي

فقد الفنان الراحل حسن كامي ابنه الوحيد شريف في حادث سير مأساوي عام 2009.

- حسن حسني

غيب الموت، «فاطمة» ابنة الفنان حسن حسني، بعد إصابتها بمرض السرطان، إذ عاش تجربة صعبة بعد رحيل ابنته، ودخل في مرحلة اكتئاب.

- ليلى غفران

فقدت الفنانة المغربية ليلى غفران، ابنتها «هبة» إثر جريمة قتل عام 2010، وعاشت فترة صعبة بعد رحيل ابنتها.

- مديحة يسري

عاشت الفنانة مديحة يسري، فترة صعبة، بعدما فقدت ابنها الوحيد عمرو، إثر حادث سير بسبب السرعة الزائدة.