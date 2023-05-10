مصرع طفل غرقا في ترعة بالمنوفية.. «كان بيقطف توت»

لقي طفل مصرعه غرقا في ترعة السلامة بمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، وجرى انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل مصرع طفل غرقا في مركز قويسنا بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز قويسنا، تبين أن الطفب الغارق يدعى «ع.م» ويبلغ من العمر 8 سنوات، طالب بالصف الثاني الابتدائي.

وبسؤال أسرته أكدت أنه كان يحاول جذب فرع لشجرة توت فانزلقت قدمه في المياه وغرق، وجرى انتشال الجثة من الأهالي، نافية ووجود أي شبهة جنائية، وجرى تحرير محضر بالواقعة يحمل رقم 3468 إداري قويسنا لسنة 2023، واتخاذ الإجراءات القانونية.

جهات التحقيق تصرح بدفن الجثة

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة قويسنا، يفيد بمصرع طفل غرقا في ترعة اثناء اللعب في احدي القري بدائرة المركز، حيث تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، والتي صرحت بدفن الجثة وتسليمه لذويه، وشيع الأهالي جثمانة وسط حالة من الحزن الشديد من أسرتها وانهيارهم بالبكاء.