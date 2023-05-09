مقتل فتاة على يد شقيق صديقتها في المنوفية

تعرضت فتاة للقتل على يد شقيق صديقتها خلال زيارتها لمنزلهم في مدينة السادات التابعة لمحافظة المنوفية، وعلى الفور، تم استدعاء قوة أمنية إلى موقع الحادث، ونقل جثة الفتاة إلى المستشفى، ووضعها تحت تصرف جهات التحقيق، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه الواقعة الجريمة، وإخطار جهات التحقيق لبدء التحقيقات والتحقق من ملابسات الحادثة.

تفاصل مقتل فتاة في مدينة السادات بالمنوفية

بالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز السادات في محافظة المنوفية، تبين أن المقتوله تدعي «ن.ع»، وتبلغ من العمر 26 عاما، وتبين وجود علامات للخنق على رقبتها، كما تبين أن السبب في الواقعة هي مشادة بين المجني عليها وبين شقيق صديقتها، وتمكنت وحدة مباحث مأمور مركز السادات من ضبط المتهم «و.م» ويبلغ من العمر 25 عامًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مدير الأمن يتلقى إخطارًا بالواقعة

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة السادات، يفيد بمقتل فتاة بدائرة المركز علي يد شقيق صديقتها أثناء زياتها لها، وعلي الفور انتقلت قوة أمني إلى مكان الواقعة، وجري إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير محضر يحمل رقم 8383 جنح مركز السادات، وجرى إتخاذ الإجراءات اللازمة وإخطار جهات التحقيق.

وأكد محمد مسلم المحامي، في تصريحات خاصة ل الوطن، أن عقوبة القتل من الجرائم المغلظة في القانون وتتروح بين الحبس والمشدد وتصل إلي الإعدام شنقا وفق رؤية المحكمة والتحديات وأوراق القضية.