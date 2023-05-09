أهالي «شنوان» ملوك صناعة الجريد في المنوفية.. «الأنتريه» بألف جنيه

يعد «الأنتريه الجريد» من أهم ما يميز قرية شنوان في محافظة المنوفية، المعروفة بأنها أكبر القرى في استخدامات الجريد، وتضم عدد كبير من الورش التي تضنع أقفاص الخضار والفاكهة والكراسي بأسعار منخفضة وهو ما يجعل الطلب عليها كبيراً من المواطنين في محافظة المنوفية وخارجها.

سعر «الأنتريه» الجريد في قرية شنوان

وأكد السيد البنبي مالك ورشة لإنتاج الجريد في قرية شنوان، أن «الأنتريه الجريد» من أهم الأعمال التي يتم إنتاجها في الورش المختلفة في القرية، مشيرا إلى أن سعر الكرسي الواحد يتراوح بين 100 إلى 120 جنيهًا والانتريه الذي يحتوي على 8 كراسي و«ترابيزة» يكون في حدود ألف جنيه فقط.

سعر أقفاص الخضار والفاكهة

وأضاف «البنبي» في تصريحات لـ«الوطن»، أن سعر الاقفاص المخصصة للخضار والفاكهة التي يتم عملها في الورش بقرية شنوان في المنوفية، يتراوح بين 17 إلى 21 جنيهًا، وهو سعر مناسب جدًا للتجار.

وقال أحمد محمد أحد أصحاب الورش في قرية شنوان بالمنوفية، أنهناك بعض المشاكل التي تواجههم والتي من بينها التوقف عن الحصول على الجريد أثناء موسم حصاد البلح، والذي يستمر 4 أشهر وهو ما يؤثر على الصناعة، مطالبا بإنشاء تأمين صحي للعاملين في هذا المجال حفاظا على حياتهم وكجانب من دعم الدولة لهذه الصناعات.