بعد نجاح محاولات اعتقال عمران خان.. ماذا ينتظره خلال الساعات المقبلة؟

بعد عدة محاولات للقبض عليه، تمكنت الشرطة الباكستانية، من اعتقال رئيس الوزراء الأسبق عمران خان، بتهم فساد وجهها مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني، وهو وكالة لمكافحة الفساد.

وجرى القبض على عمران في اتهامات جديدة بالفساد، وذلك قبيل مثوله أمام محكمة في العاصمة إسلام آباد لمواجهة اتهامات سابقة خلال توليه منصب رئيس الوزراء الباكستاني.

وأوضحت الشرطة الباكستانية، أن رئيس الوزراء السابق عمران خان لن يُنقل للمثول أمام المحكمة، وإن جلسة محاكمته المقررة اليوم الأربعاء، ستنعقد في مكان احتجازه.

وتم نقل خان لاحقًا إلى مدينة روالبندي الحامية، بالقرب من إسلام أباد، حيث كان من المقرر استجوابه في مكاتب مكتب المحاسبة الوطني. وقالت الشرطة إنه كان سيخضع أيضًا لفحص طبي وفقا للشبكة الأمريكية «بى بى إس».

القبض على عمران خان

وكان خان قد وصل إسلام أباد في وقت سابق يوم الثلاثاء قادما من مدينة لاهور القريبة حيث يقيم ليواجه اتهامات أمام محكمة إسلام أباد العليا في قضايا فساد متعددة. وزعم أن القضايا التي تشمل تهم الإرهاب هي مؤامرة من قبل حكومة شريف لتشويه سمعته.

وقوبل الاعتقال، الذي يمثل تصعيدًا دراماتيكيًا في المشهد السياسي الباكستاني، بإدانة وطنية من أنصار زعيم المعارضة الشعبية.

وفى التفاصيل بشأن إعتقال خان تم جر خان خارج المحكمة العليا في إسلام أباد ودفعه عملاء من مكتب المحاسبة الوطني إلى سيارة للشرطة، وفقًا لفواد شودري، وهو مسؤول كبير في حزب خان باكستان تحريك إنصاف.

وندد تشودري بالاعتقال ووصفه بأنه «اختطاف». وبث تلفزيون GEO المستقل الباكستاني صورا لخان البالغ من العمر 72 عاما وهو يسحب من قبل قوات الأمن باتجاه عربة مدرعة، مما نقله بعيدا.

محاكمة عمران خان

تمت الإطاحة بخان في تصويت بحجب الثقة في أبريل 2022،وادعى خان أن الإطاحة به كانت غير قانونية ومؤامرة غربية وشن حملة ضد حكومة خليفته، رئيس الوزراء شهباز شريف، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة.

بعد نقل خان، اندلع شجار بين أنصار خان والشرطة خارج المحكمة،وقال شودري إن بعض محامي خان وأنصاره أصيبوا في الاشتباك وكذلك عدد من رجال الشرطة.

واشتكى حزب خان على الفور إلى محكمة إسلام أباد العليا، التي طلبت محضرًا من الشرطة يشرح التهم الموجهة إلى خان.

قال مسؤولون من هيئة مكافحة الفساد إن مكتب المحاسبة الوطني الباكستاني أصدر مذكرات توقيف بحق خان الأسبوع الماضي في قضية فساد منفصلة، لم يحصل على كفالة بسببها - وهو أمر من شأنه أن يحميه من الاعتقال بموجب قوانين البلاد.

وقال المسؤولون، الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم، إن خان سيمثل للمثول أمام محكمة لمكافحة الفساد في وقت لاحق اليوم