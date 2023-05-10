تحرير 27 مخالفة تموينية بمركزي مطاي والعدوة في المنيا

نفذت الوحدة المحلية لمركز مطاي بالتعاون مع التموين والجهات المعنية، حملة تفتيشية مكبرة على المخابز البلدية والأسواق والمحال التجارية ومحلات الجزارة، لضبط الأسعار ومتابعة توفير المواد الغذائية للمواطنين.

حملة على الأسواق في مطاي والعدوة

أسفرت الحملة عن تحرير 11 مخالفة متنوعة، وجرى ضبط 54 عبوة خل بدون فواتير، و9 محاضر شهادة صحية، بالإضافة إلى تحرير محضر لأحد محلات صرف السلع التموينية لتبديد كميات من السلع التموينية بالسوق السوداء.

وفي مركز العدوة، قال أحمد خلف رئيس المدينة، إن الوحدة المحلية نفذت حملة تموينية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الغذائية، أسفرت عن تحرير 16 محضرا متنوعا، وإعدام 14 كجم مواد غذائية، 2 كرتونة عصير.

متابعة أعمال توريد القمح بالصوامع

كما واصلت الوحدات المحلية جهودها في المتابعة الميدانية لعمليات توريد محصول القمح موسم 2023، وذلك للوقوف على مدى الانضباط والتيسير على المزارعين، والتأكد من جاهزية الصوامع والشون ومتابعة الإجراءات والآليات المتبعة وتطبيق الاشتراطات والضوابط اللازمة للتخزين، من خلال اللجان المختصة مع تقديم الدعم والتسهيلات للمزارعين والموردين لتحقيق المستهدف لهذا العام.

وتابع هشام فايز رئيس مركز مطاى أعمال توريد محصول القمح بالشون الحكومية، بقرى: حلوه، بردنوها، أبوان، سيله الغربيه، لاستقبال محصول القمح بشكل منتظم من الموردين والمزارعين، مؤكداً على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتسهيل أعمال التوريد.

وتابع أحمد خلف عبد العزيز رئيس مركز العدوة، انتظام أعمال توريد محصول القمح، مؤكداً تقديم كل التسهيلات في الإجراءات، مع إحكام الرقابة على التوريد والإلتزام بالمواصفات والمعايير المتبعة في هذا الشأن.