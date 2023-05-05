الصين وروسيا تتعهدان بتعزيز العلاقات في إطار منظمة شانغهاي للتعاون

اتفقت الصين وروسيا على مواصلة تطوير العلاقات الثنائية وبناء منظمة شانغهاي للتعاون لتصبح منصة للتعاون متبادل المنفعة.

تعاون الصين وروسيا

وقال عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني تشين قانج خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف حسبما ذكرت وكالة /شينخوا/ الصينية اليوم الجمعة، إن الصين مستعدة للتعاون مع روسيا لتنفيذ التوافقات الهامة التي توصل إليها رئيسا البلدين وتعزيز الاتصالات الاستراتيجية، مشيرا إلى أن البلدين أجريا تبادلات متكررة على جميع المستويات وعززا التعاون في مختلف المجالات.

زيارة الرئيس الصيني إلى روسيا

وقال لافروف إن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينج لروسيا في مارس أعطت دفعة كبيرة لتطوير العلاقات الثنائية، مبديا استعداد موسكو لدفع التعاون مع الصين بشكل مشترك في مختلف المجالات والارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة.

واتفق الجانبان على تعزيز التنسيق والتعاون داخل مجموعة بريكس ومجموعة العشرين والأمم المتحدة وغيرها من الأطر المتعددة الأطراف، ومعارضة الهيمنة بكافة أشكالها، وحماية المصالح المشتركة لاقتصادات الأسواق الناشئة والدول النامية، ودعم العدالة والإنصاف الدوليين.

كما اتفقا على تعزيز الاتصالات والتنسيق في منطقة "آسيا-الباسيفيك" والوقوف ضد حرب باردة جديدة وحماية السلام والاستقرار الإقليميين.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمة الأوكرانية، حيث قال تشين إن الصين ستواصل تسهيل المحادثات من أجل إحلال السلام وستظل مستعدة للحفاظ على الاتصالات والتنسيق مع روسيا لتقديم مساهمات ملموسة وصولا إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأكد لافروف أن الجانب الروسي يولي أهمية لورقة الموقف الصينية بشأن التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية، ويتفق مع موقف الصين المبدئي ومستعد للحفاظ على الاتصال الوثيق مع الصين بطريقة صريحة.