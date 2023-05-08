الملك تشارلز يقيم ولائم ضخمة بمناسبة تتويجه على عرش بريطانيا

بعد 75 عاماً من عمره، أصبح رسميا ملك بريطانيا، فرحة غالية على الملك تشارلز الثالث، الذي ورث العرش بعد وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية، وبسبب هذا الحدث الفريد أعلن الملك عن ولائم ضخمة في شوارع البلاد في تقليد يحرص عليه الحكم للتعبير عن فرحتهم.

ولائم وموسيقى في ثاني أيام تتويج ملك بريطانيا

وذكرت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» أن شوارع بريطانيا شهدت الأحد، في ثاني أيام التتويج، حفلات كبيرة وولائم الغداء على أن يحضر أفرد من العائلة الملكية الفعاليات المجتمعية، ثم يحضرون حفلة المطربة كيتي بيري وفريق موسيقى البوب «تيك ذات» في قلعة ويندسور التاريخية.

ولائم كبيرة وحضور رسمي مختلف

تأتي هذه الفعاليات بعد يوم من التتويج الرسمي للملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا، السبت الماضي، في ظل انتشار أمني كثيف خاصة أنه تم اعتقال 52 شخص كانوا من ضمن المحتجين على التتويج، ومن ضمن الحضور في وليمة ضخمة اليوم دوق ودوقة أدنبرة، في الوقت الذي تتواجد الأميرة الملكية آن وزوجها نائب الأدميرال السير تيم لورنس إلى حفلة شارع في سويندون بمشاركة بعض أفراد المجتمع، كما ستحضر ابنتا دوق يورك الأميرة بياتريس والأميرة يوجين وليمة غداء كبيرة في قلعة ويندسور.

عرض عسكري مبهر لسلح الجو الملكي

وأجرت بريطانيا عرض جويا من مروحيات عسكرية وطائرات نفاثة من فريق السهام الحمراء للاستعراضات الجوية التابعة لسلاح الجو الملكي.