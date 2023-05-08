ماذا حدث لرقبة ملك بريطانيا بسبب التاج خلال حفل التتويج؟.. وزنه أكثر من 2 كجم

توج الملك تشارلز الثالث ملكا على بريطانيا أمس الأول السبت، في أكبر حدث احتفالي في بريطانيا منذ 7 عقود، في مراسم تاريخية استغرقت ساعتين، ووضع رئيس أساقفة كانتربري، جاستن ويلبي، تاج «سانت إدوارد» على رأس الملك تشارلز الثالث، خلال حفل التتويج في كنيسة ويستمنستر آبي، وسط العاصمة لندن.

وذكرت صحيفة «ديلى ميل» البريطانية، في تقرير لها اليوم الاثنين، أن التاج، الذى وضعه رئيس أساقفة كانتربري على رأس الملك تشارلز الثالث، يزن حوالي 2.25 كيلوجرام، وتم ارتداؤه في لحظة التتويج، كما ارتدى الملك تشارلز تاجاً ثانياً، يُسمى «تاج الإمبراطورية»، ويزن حوالي 1 كيلوجرام.

2 كجم وزن التاج خلال حفل تتويج الملك تشارلز

وخلال مراسم التتويج، وضع رئيس أساقفة كانتربري، الزعيم الروحي للكنيسة الأنجليكانية، ببطء تاج «سانت إدوارد»، الذي يعود تاريخه إلى 360 عاماً، على رأس الملك تشارلز الثالث، وقال الأمير وليام إنه تم وضع التاج بعناية فائقة، للتأكد من أنه لن يسقط من رأس الملك.

كما كشف الأمير وليام ما حدث لوالده الملك تشارلز، بعد ارتدائه التاج خلال حفل التتويج، مشيراً إلى أن التاج بدا أنه ثقيل الوززن، وقال لمجموعة من المواطنين في حديث ودي: «أعتقد أن رقبته أصيبت بالألم الليلة الماضية بسبب التاج، إن وزنه ثقيل جداَ»، وفقاً لما نقلت صحيفة «ديلي ميل» عبر موقعها الرسمي.

تاج الملك تشارلز خلال حفل التتويج

ويتكون التاج من إطار ذهبي صلب مرصع بالياقوت والجمشت والياقوت الأزرق والعقيق والتوباز والتورمالين، ويوجد به 4 صلبان و4 أزهار زئبق، كما أن لديه غطاء مخمليا مزينا بفرو القاقم.

وقبل حفل التتويج بخمسة أشهر، أعلن قصر بكنجهام أن التاج التاريخي سيخضع لتعديل حتى يتناسب مع حجم رأس الملك تشارلز الثالث.

يشار إلى أن الملك تشارلز الثالث قضى أطول فترة ولياً للعهد في تاريخ بريطانيا، حتى وفاة والدته الملكة إليزابيث الثانية في سبتمبر 2022، والتي استمرت على العرش لمدة تصل إلى 70 عاماً، وخلف تشارلز، البالغ من العمر 74 عاماً، والدته تلقائياً ملكا لبريطانيا، بعد وفاتها قبل نحو 8 أشهر.