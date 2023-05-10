جومانا مراد عن شخصيتها الصعيدية في مسلسل عملة نادرة: لم أتردد لحظة

حققت الفنانة جومانا مراد نجاحاً كبيراً من خلال مسلسل عملة نادرة، مع المخرج ماندو العدل، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وجسدت خلاله دور «دميانة» الفتاة التي فقدت زوجها وتعيش في صراع مع «عبدالجبار» الذي جسد دوره الفنان جمال سليمان.

جومانا مراد تتحدث عن مسلسل عملة نادرة

وقالت الفنانة جومانا مراد لـ«الوطن»: إنها لم تترد لحظة عندما عرض عليها دورها في مسلسل عملة نادرة، خاصة أن المسلسل يعتبر عودة للأعمال الصعيدية بعد غياب 17 عاماً مع سهير البابلي في المسلسل الذي حمل اسم «قلب حبيبة» وتم عرضه عام 2005.

جومانا مراد تتحدث عن اللهجة الصعيدي في عملة نادرة

وأضافت جومانا مراد، أنها لم تواجه أي مشكلة في اللهجة الصعيدي، لأن لديها ملكة الكثير من اللهجات، بجانب مساعدات من المصحح اللغوي عبدالنبي، خاصة أنه نفس الشخص الذي ساعدها في مسلسل قلب حبيبة، فكان بينهم كيميا كبيرة وتفاهم واضح.

أبطال مسلسل عملة نادرة

جمع مسلسل عملة نادرة بين عدد من النجوم منهم جومانا مراد، نيللي كريم، أحمد عيد، جمال سليمان، كمال أبو رية، ومن إخراج محمد جمال العدل.