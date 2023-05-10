إصابة 3 في انقلاب دراجة نارية بكفر الشيخ

تلقت غرف العمليات بديوان عام محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، إشارة من خلال مديرية الصحة، وكذلك مرفق الإسعاف، التابعين لمحافظة كفر الشيخ، بانقلاب دراجة نارية من أمام قرية أبو هيكل، التابعة لمركز الرياض، إذ هرعت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وجرى نقل المصابين الثلاثة إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم.

المصابين بحادث السير في كفر الشيخ

وتبين من خلال سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من عمار محمد، 18سنة، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد عبدالله، 17سنة، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، ومحمد إبراهيم، مصاب بكدمات متفرقة في الجسم، 17سنة، ويتلقون الإسعافات اللازمة داخل مستشفى كفر الشيخ العام.

إخطار جهات التحقيق

وجار تحرير محضر بملابسات الحادث، والعرض علي جهات التحقيق به، لحادث سير انقلاب دراجة نارية في كفر الشيخ.