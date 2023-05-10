الأجهزة الأمنية تواصل جهود مكافحة جرائم السرقات وضبط المتهمين

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم السرقات، تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة مبلغ مالي من داخل مسكن بدائرة قسم شرطة حدائق القبة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وإنفاقه جزء من المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباته الشخصية وتم إعادة باقي المبلغ المسروق.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية ضبطت الأجهزة الأمنية شخصين، لهما معلومات جنائية، تخصصا في سرقة عدادات المياه من داخل العقارات، وأقرا بارتكابهما 4 وقائع سرقة، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميليهما سيئا النية.

كما تم ضبط 5 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وثلاثة من عملائهم، لتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة من داخل المخازن بأسلوب واعترفوا بارتكاب واقعتي سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بإحدى الشقق بنطاق محافظة الجيزة.

وضبطت حملات الداخلية شخصين، لهما معلومات جنائية بدائرة قسم شرطة شبرا، وبحوزتهما 7 مفاتيح تشغيل سيارات وفرد خرطوش وطلقتين لذات العيار، تخصصا في سرقة السيارات باستخدام سيارة ملك أحدهما، وأقرا بارتكابهما 6 وقائع سرقة وتصرفهما في السيارات المستولى عليها بالبيع لدى 3 عملاء بقصد تقطيعها والتصرف في أجزائها بالبيع، وتم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهم حال تواجدهم بمخزن ملك أحدهم بمحافظة المنوفية وعُثر بحوزتهم على أجزاء من السيارات الخاصة بالمجني عليهم وصاروخ تقطيع و2 أسطوانة لحام أكسجين.

وفي القاهرة ضباط رجال الشرطة بقسم شرطة حدائق القبة، شخص استولى على «توك توك»، من أحد الأشخاص بالإكراه وتسبب في إصابته بجروح باستخدام سلاح أبيض كان بحوزته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.