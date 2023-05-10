«الداخلية» تكشف ملابسات واقعة سرقة غطاء بالوعة صرف صحي في الجيزة

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات ما تداولته إحدى صفحات فيس بوك، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن قيام أشخاص يستقلون عربة كارو، بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي بمنطقة البراجيل بالجيزة.

وتوصلت الجهود إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة، شخصين أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة، وجرى استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما 3 أجولة داخلها أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها.